Arkasspor Başkent'te terliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta maçı saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, başkentte zorluk düzeyi yüksek bir maça çıkacaklarını belirterek, "Afyon Belediye galibiyetini Ziraat Bankkart'ı yenerek süslemek istiyoruz. Hedefimiz zirve ve bu yolda bir engeli daha kayıpsız aşmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.