Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis Lagumdzija (xx), Yiğit (xx), Mustafa Cengiz (xx), Bravo (xx), Caner(x), Mirza Lagumdzija (x), Muhammet (x), Burak Çevik (x)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz (xxx), Sharifi (xxx), Cansın (xxx), Hüseyin (xxx), Martins (xxx), Furkan (xxx), Metin (xxx), Ersin (xx), Uğur (xx)SETLER: 23-25, 21-25, 28-30SÜRE: 98 dakika (32, 27, 39)AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 23-25, 21-25 ve 28-30'luk skorlarla sonuçlandı.