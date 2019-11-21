Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Son Dakika Spor Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3 - Son Dakika Spor

Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

6 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis Lagumdzija (xx), Yiğit (xx), Mustafa Cengiz (xx), Bravo (xx), Caner(x), Mirza Lagumdzija (x), Muhammet (x), Burak Çevik (x)BURSA BÜYÜKŞEHİR...

Arkasspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis Lagumdzija (xx), Yiğit (xx), Mustafa Cengiz (xx), Bravo (xx), Caner(x), Mirza Lagumdzija (x), Muhammet (x), Burak Çevik (x)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Ediz (xxx), Sharifi (xxx), Cansın (xxx), Hüseyin (xxx), Martins (xxx), Furkan (xxx), Metin (xxx), Ersin (xx), Uğur (xx)

SETLER: 23-25, 21-25, 28-30

SÜRE: 98 dakika (32, 27, 39)

AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 23-25, 21-25 ve 28-30'luk skorlarla sonuçlandı.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Cengiz, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
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