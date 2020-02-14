Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk - Son Dakika Spor

Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk

6 saat önce

CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk, System.String[]

CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçını kazanan İzmir ekibi ligde üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Normal sezonda kalan son 5 maçı kazanmayı hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bursa ekibi önünde de galibiyet hedefliyoruz" dedi. İzmir'deki ilk maçı Bursa temsilcisi 3-0 kazanmıştı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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