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Arkasspor, Bursa Büyükşehir'e konuk
6 saat önce
CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Arkasspor, yarın zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Son 3 maçını kazanan İzmir ekibi ligde üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Normal sezonda kalan son 5 maçı kazanmayı hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Play-Off'a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bursa ekibi önünde de galibiyet hedefliyoruz" dedi. İzmir'deki ilk maçı Bursa temsilcisi 3-0 kazanmıştı.
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