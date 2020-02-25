Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk - Son Dakika Spor

Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk

6 saat önce

CEV Kupası'nda Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, yarın rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak.

Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk, System.String[]

CEV Kupası'nda Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, yarın rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Polonyalı hakem Jaroslaw Makowski yönetecek. İzmir ekibi 4 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi ilk sınavda avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Avrupa arenasında yeni başarılara imza atmak istediklerini dile getiren basın sözcüsü Uğur Özden, "İki önemli rakibimizi kupanın dışına iterek çeyrek finale geldik. İki Türk takımından biri yarı finale yükselecek. İyi konsantre olan, daha az hata yapan tarafın tur biletini alacağı seriyi, başarıyla geçmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor" dedi. Arkasspor, bu sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.


Galatasaray, Romanya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fredy Guarin, Galatasaraylı Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti
Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:47:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]