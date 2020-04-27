Son Dakika › Spor › Arkasspor'da Adis İtalya yolcusu - Son Dakika Spor
Arkasspor'da Adis İtalya yolcusu
6 saat önce
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen Adis Lagumdzija'nın gelecek sezon İtalya'da Vero Volley Monza forması giyeceği öğrenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen Adis Lagumdzija'nın gelecek sezon İtalya'da Vero Volley Monza forması giyeceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren Boşnak asıllı Türk pasör çaprazı, özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mavi-beyazlı takımın skor yükünü çeken Adis'in yuvadan uçarak kariyerini İtalya Süper Ligi'nde sürdürme kararı aldığı belirtildi. Arkasspor'la sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Adis'in 19 yaşındaki smaçör kardeşi Mirza ise İzmir ekibinde kalacak. Hayalinin İtalya'da forma giymek olduğunu dile getiren Adis, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalması halinde ise Arkasspor'la yola devam edeceğini belirtti. 2017 CEV U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Adis Lagumdzija, daha önce Efeler Ligi'nde en iyi smaçör ve Payidar Demir Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:12 Kaynak: DHA
Son Dakika Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı