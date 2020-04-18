Arkasspor'da Blankenau izinli
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da Kanadalı pasör Jay Blankenau'nun, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk dönemde yönetimden izin alarak ülkesine döndüğü öğrenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da Kanadalı pasör Jay Blankenau'nun, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk dönemde yönetimden izin alarak ülkesine döndüğü öğrenildi. Kanada'da bireysel antrenmanlarını sürdüren Blankenau'nun ligin yeniden başlama tarihinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'ye dönüş yapacağı belirtildi. Arkasspor'da Kanadalı Antrenör Glenn Hoag'un yanı sıra tüm voleybolcular Türkiye'de kalırken, oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:03 Kaynak: DHA
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