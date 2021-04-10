Arkasspor'da final üzüntüsü

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü ve son maçında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup olan Arkasspor, finali son anda elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanıp, evindeki ikinci karşılaşmayı 3-0 kaybettikten sonra İstanbul'daki son randevuda 2-1 öne geçen İzmir temsilcisi, dördüncü sette 2 kez maç sayısı fırsatını değerlendiremeyince tie-break setiyle rakibine teslim oldu. Arkasspor'da 29 sayı üreten genç pasör çaprazı Efe Mandıracı'nın başarılı performansı da galibiyet için yeterli olmadı.Üst üste dördüncü kez final oynama fırsatını kaçırarak şampiyonluk umudu tükenen mavi-beyazlılar, üçüncülük için Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İlk maç pazartesi günü İzmir'de, ikinci müsabaka ise 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç 18 ya da 20 Nisan'da İzmir'de gerçekleşecek. Ligde şampiyonluğu kaçırıp 2021-22'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını kaybeden Arkasspor, yeni sezonda CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etmek için ligde sezonu üçüncü sırada bitirmeye çalışacak. İzmir ekibi dördüncü olursa ise Challenge Kupası'na gidecek.