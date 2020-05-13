Arkasspor'da Jay Blankenau kaldı

Antrenör Glenn Hoag'un Kanada Milli Takımı'ndan öğrencisi olan 31 yaşındaki voleybolcunun bir yıl daha mavi-beyazlı formayı terleteceği belirtildi.



Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günlerde ülkesine dönen 1.94 boyundaki voleybolcu, yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'da mutlu olduğunu dile getirdi.



Blankenau, daha önce ülkesi dışında Yunanistan'da Niki Aiginio, Hollanda'da Abiant Lycurgus, Almanya'da SWD Powervolleys Düren, Belçika'da ise Greenyard Maaseik kulüplerinde görev almıştı.



