Arkasspor'da Seri Bitti
28 dakika önce
EFELER Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Arkasspor'un 5 haftalık galibiyet serisi sona erdi.
EFELER Ligi'nde deplasmanda Galatasaray
'a 3-2 mağlup olan Arkasspor'un 5 haftalık galibiyet serisi sona erdi. İkinci yarıda sırasıyla İkbal Afyon
Belediye Yüntaş'ı 3-0, Tokat
Belediye Plevne'yi (D) 3-1, Arvahi Belediyespor'u 3-0, Ziraat Bankası
'nı (D) 3-1 ve Fenerbahçe
'yi 3-2 mağlup ederek 14 puan toplayan mavi-beyazlılar, Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönerek 3. sıradaki yerini korudu. İzmir
temsilcisi salı günü CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Fransa
'da Tours VB ile karşılaşacak. Grupta son sırada yer alan Arkasspor'un Avrupa
'da iddiası bulunmuyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:33 Kaynak: DHA
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