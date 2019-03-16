Son Dakika Haberleri: Arkasspor'dan Erken Veda

Arkasspor'dan Erken Veda

56 dakika önce

MALATYA'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkasspor, kupaya erken veda etti.

Arkasspor'dan Erken Veda, System.String[]


MALATYA'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkasspor, kupaya erken veda etti. Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet yüzü göremeden elenen İzmir temsilcisi kupada da umduğunu bulamadı. İki kulvarda havlu atan mavi-beyazlılar, şampiyonluk ve kupa hedefine Efeler Ligi'nde ulaşmaya çalışacak. Arkasspor, Efeler Ligi Play-Off çeyrek finalde Tokat Belediye Plevne ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor rakibiyle 30 Mart'ta deplasmanda, 2 Nisan'da evinde kozlarını paylaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:12 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım! Fenerbahçe Beko Evinde Barcelona'yı Yendi Sivasspor Hocası Hakan Keleş ile Fenerbahçeli Taraftarlar Tartıştı Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku! 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:08:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor'dan Erken Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]