Arkasspor'dan Erken Veda

MALATYA'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkasspor, kupaya erken veda etti.





MALATYA'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkasspor, kupaya erken veda etti. Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet yüzü göremeden elenen İzmir temsilcisi kupada da umduğunu bulamadı. İki kulvarda havlu atan mavi-beyazlılar, şampiyonluk ve kupa hedefine Efeler Ligi'nde ulaşmaya çalışacak. Arkasspor, Efeler Ligi Play-Off çeyrek finalde Tokat Belediye Plevne ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor rakibiyle 30 Mart'ta deplasmanda, 2 Nisan'da evinde kozlarını paylaşacak. - İzmir

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