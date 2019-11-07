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Arkasspor evinde lideri ağırlayacak

7 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti.

Arkasspor evinde lideri ağırlayacak, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti. Sezonun ilk 2 haftasında evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, deplasmanda Sorgun Belediye'yi 3-0 yenerek 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra fren yaptı.

Mavi-beyazlılar, 3. haftada iç sahada Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenildikten sonra İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönerek yara aldı. Galibiyetle tanışan İstanbul ekibi son sıradan kurtularak 10. basamağa yükselirken, Arkasspor 6. sıraya geriledi. Mavi-beyazlılar, pazar günü evinde lider Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.


- İzmir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
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