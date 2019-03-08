Arkasspor Evinde Oynuyor
2 saat önce
EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Maliye Piyango
'yu 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Play-Off maçları öncesi galip gelmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden
, "Maliye Piyango karşısındaki iyi oyunumuzu net bir skorla sonuçlandırmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u da mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımızı salona davet ediyorum" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:49 Kaynak: DHA
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