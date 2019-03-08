Son Dakika Haberleri: Arkasspor Evinde Oynuyor

Arkasspor Evinde Oynuyor

2 saat önce

EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Arkasspor Evinde Oynuyor, System.String[]


EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Play-Off maçları öncesi galip gelmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Maliye Piyango karşısındaki iyi oyunumuzu net bir skorla sonuçlandırmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımızı salona davet ediyorum" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Spor
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