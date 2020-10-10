Arkasspor Fenerbahçe'ye konuk

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanan Arkasspor, yarın deplasmanda lider Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Galibiyet serisini Fenerbahçe karşısında sürdürmek istediklerini belirten kulübün basın sözcüsü Uğur Özden, "Ligin kaliteli iki ekibinin mücadelesi nefes kesecek düzeyde olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanarak üst üste 5'inci galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
- Kaynak: DHA
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