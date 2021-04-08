Arkas Spor'da hedef Efeler Ligi'nde finale yükselmek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final üçüncü ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada finale yükselmek için sadece bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Çok güzel bir yarı final serisi yaşandığını bildiren Özden "Hedefimiz ilk maçta olduğu gibi İstanbul'da rakibimizi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirmek ve play-off finali oynamak." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibinin belli olacağı Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı yarın saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.