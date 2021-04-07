Arkasspor fırsat tepti
07.04.2021 12:38
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabındaki ikinci maçta Fenerbahçe HDI Sigorta'ya evinde 3-0 mağlup olan Arkasspor, finale yükselme fırsatını tepti.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabındaki ikinci maçta Fenerbahçe HDI Sigorta'ya evinde 3-0 mağlup olan Arkasspor, finale yükselme fırsatını tepti. Normal sezonu üst sırasında bitiren rakibini deplasmandaki ilk maçta 3-1 yenip saha avantajını eline geçirdikten sonra evinde seriyi erken bitirme şansını kaçıran İzmir temsilcisi, cuma günü İstanbul'da son kozunu oynayacak. Seride sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki üçüncü ve son maçı kazanan taraf finale yükselirken, kaybeden ise üçüncülük dördüncülük maçlarına çıkacak.
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