Son Dakika Haberleri: Arkasspor Fransa'da Terleyecek

Arkasspor Fransa'da Terleyecek

1 saat önce

EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, yarın 2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'da Tours VB ile karşı karşıya gelecek.

Arkasspor Fransa'da Terleyecek, System.String[]


EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Arkasspor, yarın 2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'da Tours VB ile karşı karşıya gelecek. Salle Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Finlandiyalı Kenneth Aro ve Alman Sabine Witte hakem ikilisi yönetecek. Grupta galibiyeti ve iddiası bulunmayan son sıradaki Arkasspor'un Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Oyun taktiğimizi sahaya yansıtabilirsek Fransa'dan puanla dönebiliriz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.

İzmir'de oynanan maçı Fransa temsilcisi 3-0 kazanmıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

Galatasaray, Fransa, Spor
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