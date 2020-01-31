Arkasspor galibiyet arıyor
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CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda lider Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederek 6 haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir temsilcisi yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.
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