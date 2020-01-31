Arkasspor galibiyet arıyor - Son Dakika
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Arkasspor galibiyet arıyor

6 saat önce

CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

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CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda lider Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederek 6 haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir temsilcisi yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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