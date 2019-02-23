Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Halkbank: 1-3

Arkasspor-Halkbank: 1-3

1 saat önce

SALON: Atatürk Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)ARKASSPOR: Mert Matic (xx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa (xx), Yiğit Gülmezoğlu (x), Adis Lagumdzija (xx), Burak (x), Bravo (x)HALKBANK: Baranowucz (xxx), Luburic (xxx), Kemal (xx), Faik Samet (xx),...

Arkasspor-Halkbank: 1-3, System.String[]


SALON: Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Mert Matic (xx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa (xx), Yiğit Gülmezoğlu (x), Adis Lagumdzija (xx), Burak (x), Bravo (x)

HALKBANK: Baranowucz (xxx), Luburic (xxx), Kemal (xx), Faik Samet (xx), Sket (xxx), Efe (xxx), Hasan (xxx), Alperay (xx), Hakkı (xx), Arslan (xx), Quesque (xx)

SETLER: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25

SÜRE: 114 Dakika (31, 30, 25, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nde lider Halkbank ile takipçisi Arkasspor'u İzmir'de karşı karşıya getiren maçta gülen taraf konuk ekip oldu: 1-3. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 25-27, 25-21, 14-25 ve 20-25'lik skorlarla bitti. Bu sonuçla Halkbank 20 maçta 17 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Ligde evindeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas ise 13 galibiyette kaldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:16 Kaynak: DHA

Yiğit Gülmezoğlu, Vestel, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü Alanyasporlu Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Ayakta Alkışladı

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti Burnley'ye Yenilen Tottenham, Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:19:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Halkbank: 1-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]