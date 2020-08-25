Arkasspor-İnegöl Belediyespor: 3-0

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkasspor, ikide iki yaptı. Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın katılımıyla düzenlenip sezon öncesi en ciddi provalardan biri özelliği olma taşıyan geleneksel organizasyonun açılış maçında Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 yenen İzmir temsilcisi, İnegöl Belediyespor'u da set kayıpsız mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-17 ve 25-18'lik skorlarla bitti. Turnuvada ilk gün TFL Altekma'ya yenilen İnegöl Bld, bu skorla ikinci sınavında da galibiyetle tanışamadı. Turnuvanın üçüncü ve son gününde yarın Arkasspor, saat 16.00'da TFL Altekma'yla şampiyonluk için karşılaşacak. Bu maçtan önce saat 13.00'te Afyon Belediyespor ile İnegöl Belediyespor rakip olacak.

