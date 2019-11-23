Son Dakika Haberleri: Arkasspor İnegöl'de oynuyor
Son Dakika Spor Arkasspor İnegöl'de oynuyor - Son Dakika Spor

Arkasspor İnegöl'de oynuyor

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Bursa deplasmanında İnegöl Belediyespor'un konuğu olacak.

Arkasspor İnegöl'de oynuyor, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Bursa deplasmanında İnegöl Belediyespor'un konuğu olacak. İnegöl Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligin son basamağında yer alan rakipleri karşısında maça iyi konsantre olarak sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Özden, "Ligde rakiplerimizin konumuna bakmadan iyi oyun ve galibiyet için sahaya çıkıyoruz. İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor, İnegöl, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 19:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor İnegöl'de oynuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]