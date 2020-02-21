Arkasspor, İnegöl'le rakip - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkasspor, İnegöl'le rakip - Son Dakika Spor

Arkasspor, İnegöl'le rakip

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini koruyan Arkasspor, yarın 19'uncu hafta mücadelesinde evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

Arkasspor, İnegöl'le rakip, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini koruyan Arkasspor, yarın 19'uncu hafta mücadelesinde evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yükselen bir form grafiği çizdiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İnegöl Belediyespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Kalan tüm müsabakalar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp Play-Off'a en iyi yerden başlamayı amaçlıyoruz" dedi.


- İzmir
İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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