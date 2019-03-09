Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Radke (xxx), Mert Matic (xx), Taht (xx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xxx), Burak (xx), Bravo (xx), Hasan (xx), Muhammet (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner...





SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi



HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)



ARKASSPOR: Radke (xxx), Mert Matic (xx), Taht (xx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xxx), Burak (xx), Bravo (xx), Hasan (xx), Muhammet (xx)



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner (xx), Burak (xx), Gökhan (xxx), Özkan (xx), İbrahim (xxx), Metin (xx), Nuri (xxx), Serhat (xx), Berkan (xx), Murat (xx)



SETLER: 25-22, 25-23, 12-25, 16-25, 15-11



SÜRE: 117 dakika (27, 29, 20, 24, 17)



Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Arkasspor, çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini Tie-Break seti sonucunda 3-2 yendi. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Arkasspor ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-23 kazanıp 2-0 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan İstanbul BŞB üçüncü sette Arkasspor'a 25-12 üstünlük sağlayıp skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de oldukça etkili bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler 25-16 galip gelerek tabelayı 2-2 yaptı. Tie-Break setinde toparlanan Arkasspor seti 15-11, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. - İzmir

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