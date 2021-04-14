Arkasspor İstanbul'da ikinci randevuda
14.04.2021 10:57
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın rakibiyle deplasmanda ikinci maçına çıkacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın rakibiyle deplasmanda ikinci maçına çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3'üncü sırada tamamlayacağı eşleşmede İzmir ekibi seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, " İstanbul'dan galibiyetle dönerek seriyi eşitlemeyi hedefliyoruz. Bunun için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" dedi. Arkasspor'un maçı kazanması halinde 3'üncü ve son maç İzmir'de oynanacak.
Son Dakika Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı