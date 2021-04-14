Arkasspor İstanbul'da ikinci randevuda

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın rakibiyle deplasmanda ikinci maçına çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3'üncü sırada tamamlayacağı eşleşmede İzmir ekibi seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, " İstanbul'dan galibiyetle dönerek seriyi eşitlemeyi hedefliyoruz. Bunun için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" dedi. Arkasspor'un maçı kazanması halinde 3'üncü ve son maç İzmir'de oynanacak.