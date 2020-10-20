Arkasspor İstanbul'da terliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkasspor yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Oyuncularımız yoğun maç temposunun üstesinden başarıyla geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında da tek hedefimiz galibiyet olacak" dedi.