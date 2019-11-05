Arkasspor İstanbul sınavında
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İzmir ekibi, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Genç ve dinamik bir ekibiz. Sorgun'dan sonra İstanbul Büyükşehir deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışına devam etmek istiyoruz" dedi.
- İzmir
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