Son Dakika Haberleri: Arkasspor İstanbul sınavında
Son Dakika Spor Arkasspor İstanbul sınavında

Arkasspor İstanbul sınavında

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

Arkasspor İstanbul sınavında, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İzmir ekibi, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Genç ve dinamik bir ekibiz. Sorgun'dan sonra İstanbul Büyükşehir deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışına devam etmek istiyoruz" dedi.


- İzmir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu
Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı! Bilet fiyatları yarı yarıya düştü İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:32:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor İstanbul sınavında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]