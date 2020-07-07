Arkasspor koronavirüs testinden geçecek
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, hafta içinde koronavirüs testinden geçip topla çalışmalara başlayacak.
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, hafta içinde koronavirüs testinden geçip topla çalışmalara başlayacak. Bir süredir Örnekköy'deki kendi tesislerinde 2 ve 3'lü gruplar halinde güç ve kondisyon çalışmaları yapan İzmir temsilcisi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun zorunlu olarak istediği PCR testi sonuçlarının ardından toplu halde parkeye inecek.
Yeni transfer edilen Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo'nun perşembe günü takıma katılacağı öğrenildi. Kanada Milli Takımı ile kampta olan Antrenör Glenn Hoag ve pasör Jay Blankenau ise ay sonunda İzmir'e dönecek. Arkasspor, eylül ayının ikinci haftasında başlaması planlanın yeni sezonun hazırlıklarını ağustostan itibaren Atatürk Voleybol Salonu'nda sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:59 Kaynak: DHA
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