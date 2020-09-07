Arkasspor kupa aşkına
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezon pandemi nedeniyle Kupa Voley ve Efeler Ligi tamamlanamazken, ligde Fenerbahçe lider, Arkasspor ise ikinci sırayı alması nedeniyle büyük finalde oynamaya hak kazandı. Tarihinde 4 lig, 2 kupa, 1 de Challenge Kupası şampiyonluğu olan İzmir temsilcisi ilk kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı pandemi kararları nedeniyle maç seyircisiz oynanacak. Hafta sonu başlayacak lig maratonu öncesi Şampiyonlar Kupası'nı alarak moral ve motivasyonlarını yükseltmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yeni sezon öncesi İzmir'de düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda birinci olduk. Ardından Axa Sigorta Kupa Voley'de 2 galibiyet elde ederek çeyrek finale yükseldik. Şimdi sırada Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası var. Bu önemli ve anlamlı kupayı Bursa'da kaldırıp İzmir'e mutlu dönmek istiyoruz" dedi.
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