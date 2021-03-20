Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi - Son Dakika

Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

20.03.2021 15:14
Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi, System.String[]

SALON: TVF AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Winkelmuller (xxx), Efe (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Çağatay (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xx), Murat (xx),...

SALON: TVF Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Winkelmuller (xxx), Efe (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Çağatay (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xx), Murat (xx), Berezhko (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Torres (xxx), Melih (xx), Onurcan (xx), Burutay (xx)SETLER: 24-26, 21-25, 27-25, 25-21, 19-17

SÜRE: 135 dakika (29, 28, 30, 26, 22)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Arkasspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 24-26, 21-25, 27-25, 25-21 ve 19-17'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, kupada Halkbank- Tokat Belediye Plevne maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


- İzmir

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Koç, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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