Arkasspor liberosunu buldu
01.05.2021 11:17
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, geçen sezon İnegöl Belediyespor'da forma giyen libero Caner Dengin ile prensip anlaşmasına vardı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, geçen sezon İnegöl Belediyespor'da forma giyen libero Caner Dengin ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'da profesyonel olan 33 yaşındaki voleybolcu Şahinbey Bld, Halkbank, Fenerbahçe kulüplerinde de oynadı. Caner, kariyerinde ligde 3, Şampiyonlar Kupası'nda 2, Kupa Voley'de ise 1 kez şampiyonluk yaşadı. Arkasspor'da yıllardır forma giyip geçen sezon libero pozisyonunda oynayan takımın emektar ismi 42 yaşındaki Brezilyalı Bravo'nun antrenör olarak kulüpte görevine devam etmesi bekleniyor.
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