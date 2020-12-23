Arkasspor lidere diş geçiremedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olduğu lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya dün evinde aynı skorla boyun eğen Arkasspor, zirve yarışında rakibini yakalama fırsatını kaçırdı. Deneyimli voleybolculara sahip güçlü rakibi karşısında çekişmeli geçen ilk seti kaybettikten sonra ikinci ve üçüncü setlerde de teslim olan mavi-beyazlılar 44 puanda kalırken, sarı-lacivertliler 50 puana ulaştı. Aldığı bu mağlubiyetle 2'nci sıradaki yerini tehlikeye sokan İzmir ekibi, bu sezon 2'nci kez yine Fenerbahçe karşısında bir müsabakayı set alamadan tamamladı. Arkasspor'da antrenör Glenn Hoag da konuk ekipte az süre bulan oğlu Nicholas Hoag karşısında bir kez daha sahadan yenilgiyle ayrıldı.