Son Dakika Haberleri: Arkasspor Liderle Oynuyor

Arkasspor Liderle Oynuyor

42 dakika önce

EFELER Ligi'nde üst üste İnegöl Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'u (D) yenerek 2. sıraya tırmanan Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak.

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EFELER Ligi'nde üst üste İnegöl Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'u (D) yenerek 2. sıraya tırmanan Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Son iki sezonda Play-Off final etabında şampiyonluk için yarıştığımız Halkbank'la yine önemli bir maça çıkacağız. Ligin iki kaliteli takımının karşılaşmasında kazanan biz olmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Taraftarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk yarısında Arkasspor deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

İzmir, Kula, İnegöl Belediyespor, Spor
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