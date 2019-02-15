Arkasspor Moral Arıyor
42 dakika önce
Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkasspor yarın evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.
Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray
'a 3-2 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkasspor yarın evinde İnegöl Belediyespor
'la karşılaşacak. Atatürk
Voleybol Salonu Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde 2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Fransa
'da Tours VB'ye 3-2 kaybeden İzmir
temsilcisi, ligde ve Avrupa
'da üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından İnegöl Belediyespor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Jeopar Kula
Belediyespor ise deplasmanda 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'la karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar, evindeki son 6 maçı kazandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 Kaynak: DHA
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