Son Dakika Haberleri: Arkasspor Seriyi Sürdürmek İstiyor

Arkasspor Seriyi Sürdürmek İstiyor

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde cumartesi günü saat 16.00'da İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak Arkasspor, evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Arkasspor Seriyi Sürdürmek İstiyor, System.String[]


Voleybol Efeler Ligi'nde cumartesi günü saat 16.00'da İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak Arkasspor, evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde İzmir'de kendi seyircileri önündeki son 6 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Bu özelliğimizi İnegöl Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı destek için salona davet ediyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

voleybol, İnegöl Belediyespor, Spor
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