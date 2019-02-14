Arkasspor Seriyi Sürdürmek İstiyor
1 saat önce
Voleybol Efeler Ligi'nde cumartesi günü saat 16.00'da İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak Arkasspor, evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Voleybol Efeler Ligi'nde cumartesi günü saat 16.00'da İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak Arkasspor, evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde İzmir'de kendi seyircileri önündeki son 6 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Bu özelliğimizi İnegöl Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı destek için salona davet ediyoruz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
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