Arkasspor Sıfır Çekti

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, üst üste ikinci kez grup aşamasını galibiyetsiz tamamladı.





CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, üst üste ikinci kez grup aşamasını galibiyetsiz tamamladı.



Şampiyonlar Ligi'ne 4'ü art arda toplam 8 kez katılan, 2012 yılında dev organizasyonda Final Four oynayarak ilki başaran İzmir temsilcisi, geçen sezon grupta oynadığı 6 maçı da kaybetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Perugia, Dinamo Moskova ve Tours VB'yle rakip olan Arkas, ligi galibiyetsiz kapattı. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden mavi-beyazlılar, son maçta İtalya'da Perugia'ya 3-1 mağlup oldu. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta toplam 1 puanla B Grubu'nda puan alamayan CEZ Karlovarsko'dan sonra en başarısız takım olarak dikkat çekti. - İzmir

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