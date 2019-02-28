Son Dakika Haberleri: Arkasspor Sıfır Çekti

Arkasspor Sıfır Çekti

4 dakika önce

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, üst üste ikinci kez grup aşamasını galibiyetsiz tamamladı.

Arkasspor Sıfır Çekti, System.String[]


CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, üst üste ikinci kez grup aşamasını galibiyetsiz tamamladı. 

Şampiyonlar Ligi'ne 4'ü art arda toplam 8 kez katılan, 2012 yılında dev organizasyonda Final Four oynayarak ilki başaran İzmir temsilcisi, geçen sezon grupta oynadığı 6 maçı da kaybetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Perugia, Dinamo Moskova ve Tours VB'yle rakip olan Arkas, ligi galibiyetsiz kapattı. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden mavi-beyazlılar, son maçta İtalya'da Perugia'ya 3-1 mağlup oldu. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta toplam 1 puanla B Grubu'nda puan alamayan CEZ Karlovarsko'dan sonra en başarısız takım olarak dikkat çekti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

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