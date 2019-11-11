Son Dakika Haberleri: Arkasspor startta kaldı
Son Dakika Spor Arkasspor startta kaldı

Arkasspor startta kaldı

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti.

Arkasspor startta kaldı, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk 2 maçında evinde Tokat Belediye Plevne'yi, deplasmanda Sorgun Belediye'yi mağlup eden İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Mavi-beyazlılar bu periyotta Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'a 3-2'lik skorlarla mağlup oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Arkasspor, 8 puanla 6. sırada yer buldu. İzmir ekibi, 18 Kasım'da deplasmanda Arhavi Voleybol'la karşı karşıya gelecek.


Sigorta, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:17:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor startta kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]