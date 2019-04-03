Son Dakika Haberleri: Arkasspor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Arkasspor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

52 dakika önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Erdal Akın (xx), Yılmaz Duman (xx) ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Matic (xxx), Adis (xxx), Burak (xxx), Bravo (xx), Hasan (xx)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Vefa (xx), Turgay (xx), Halil İbrahim (xx), Daudi (xx), Bahov (xxx), Murathan...

Arkasspor-Tokat Belediye Plevne: 3-0, System.String[]


SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akın (xx), Yılmaz Duman (xx) 

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Matic (xxx), Adis (xxx), Burak (xxx), Bravo (xx), Hasan (xx)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Vefa (xx), Turgay (xx), Halil İbrahim (xx), Daudi (xx), Bahov (xxx), Murathan (xx), Semih (xx), Julius (x), Fatih (x), Bedirhan (x), Mert (x)

SETLER: 25-17, 32-30, 25-23

SÜRE: 94 dakika (24, 36, 34)

Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkasspor, evinde rakibiyle oynadığı rövanş karşılaşmasını 25-17, 32-30 ve 25-23'lüK setlerle 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir ekibinin yarı finaldeki rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Galatasaray oldu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:14 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Tokat, Spor, Spor
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