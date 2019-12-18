Arkasspor tur için sahada - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkasspor tur için sahada - Son Dakika Spor

Arkasspor tur için sahada

6 saat önce

CEV Cup 16'lı finaller turu ilk maçında Dinamo Bükreş'i Romanya'da 3-0 mağlup ederek avantaj elde eden Arkasspor, rakibini yarın rövanş maçında konuk edecek.

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CEV Cup 16'lı finaller turu ilk maçında Dinamo Bükreş'i Romanya'da 3-0 mağlup ederek avantaj elde eden Arkasspor, rakibini yarın rövanş maçında konuk edecek. Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Rusya'dan Alexander Ryabtsov ve Bulgaristan'dan Lyubomir Sırakov hakem ikilisi yönetecek. Her türlü galibiyette tur atlayacak temsilcimiz adını 8'li finallere yazdırması durumunda Alman ekibi United Volleys'le eşleşecek.

Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ilk maçtaki 3-0'lık güzel sonucu İzmir'de de tekrar etmek istediklerini söyledi. Özden, "Ligde ilk yarıyı üst üste 4 maçımızı kazanarak kapattık ve formda olduğumuzu gösterdik. Avrupa'da da bu çizgimizi bozmadan ilerlemek istiyoruz" dedi.


Dinamo Bükreş, Romanya, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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