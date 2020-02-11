Arkasspor tur için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Arkasspor tur için sahaya çıkacak

6 saat önce

AVRUPA'da ülkemizi CEV Kupası'nda temsil ederek 8'li final turu ilk maçında Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın evinde çeyrek final için rövanş mücadelesine çıkacak.

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AVRUPA'da ülkemizi CEV Kupası'nda temsil ederek 8'li final turu ilk maçında Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın evinde çeyrek final için rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Makedon Vlatko Ristovski ve İngiliz Dominik Biegajlo hakem ikilisi yönetecek. Arkas, her türlü galibiyette turu geçecek. Rövanş maçında 3-0 ya da 3-1'lik galibiyet alması halinde tur atlayacak Alman ekibinin 3-2'lik üstünlük kurması durumunda altın set kuralı devreye girecek.

Arkasspor, turu geçerse Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk maçı evinde 3-0 kazanıp avantaj elde etmişti.

İlk maçta Frankfurt'tan tur kapısını aralayarak döndüklerini dile getiren Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Bu avantajı iyi kullanmak ve United Volleys'i mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bu önemli maçta yanımızda olması ve takımımıza destek vermesi bize güç katacaktır" dedi.


Almanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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