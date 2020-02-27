Arkasspor tur şansını zora soktu - Son Dakika
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Arkasspor tur şansını zora soktu

6 saat önce

Avrupa'da ülkemizi temsil ettiği CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilen Arkasspor, 4 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final şansını zora soktu.

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Avrupa'da ülkemizi temsil ettiği CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilen Arkasspor, 4 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final şansını zora soktu. İstanbul'daki randevuda ilk seti 26-24 alarak 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi daha sonra 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle sahadan yenik ayrıldı.

Arkasspor, turu atlamak için rövanşta 3-0 ya da 3-1 üstünlük kurup, daha sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti de kazanarak rakibini elemeye çalışacak. Galatasaray, iki set alması durumunda puan üstünlüğü kuracağı için tur atlayan taraf olacak. Tur atlayacak takım yarı finalde GFC Ajaccio (Fransa)-Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.


Galatasaray, Sigorta, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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