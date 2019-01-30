Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Avrupa'da Tadı Yok

Arkasspor'un Avrupa'da Tadı Yok

1 saat önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Arkasspor, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremeyerek son sıradan kurtulamadı.

Arkasspor'un Avrupa'da Tadı Yok, System.String[]


2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Arkasspor, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremeyerek son sıradan kurtulamadı. E Grubu'nda son olarak evinde Rusya'dan Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, oynadığı 4 maçta yalnızca 1 set alabildi. Grupta Fransa'dan Tours VB'ye evinde, Moskova'ya ise deplasmanda ve seyircisi önünde 3-0'lık skorlarla yenilen Arkasspor, sadece iç sahada İtalyan ekibi Perugia karşısında 3-1 kaybederek 1 set kazandı. Gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybeden İzmir temsilcisi son 2 sınavında Tours VB (D) ve Perugia (D) karşısında prestij mücadelesi verecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Avrupa, Spor
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