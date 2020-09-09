Arkasspor'un final kabusu

VOLEYBOLDA Bursa'da oynanan 2020 Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Arkasspor, aynı turnuvada finalde 5'inci kez sahadan boynu bükük ayrılan takım oldu. Lig ve kupayı zirvede bitiren iki takım arasında oynanan Şampiyonlar Kupası'nda daha önce 4 kez finale çıkan İzmir temsilcisi kupayı 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorla, 2011'de Fenerbahçe'ye 3-0, 2013 ve 2015'te ise Halkbank'a 3-0'lık skorlarla kaptırdı.
Tarihinde 4 kez Efeler Ligi, 2 kez Kupa Voley, 1 kez de CEV Challenge Cup olmak üzere 7 şampiyonluk kupası kazanan Arkasspor, Şampiyonlar Kupası'nı ilk kez müzesine götürme fırsatını bir kez daha tepti. Arkasspor'un tesellisi ise mavi-beyazlı takımdan Yiğit Gülmezoğlu'na verilen Paidar Demir Özel Ödülü oldu. 2019-2020 voleybol sezonundaki performansıyla en çok gelişme gösteren Türk oyuncuya verilen ödülü, smaçör Yiğit'e Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken verdi.BABA ÜZÜLDÜ, OĞLU SEVİNDİArkasspor'un Kanadalı antrenörü Glenn Hoag'un bu sezon Fenerbahçe HDI Sigorta'ya transfer olan küçük oğlu Nicholas Hoag, babasına karşı çıktığı ilk maçta gülen taraf olmayı başardı. Smaçör Hoag, sarı-lacivertli forma altında kaydettiği 16 sayı ile takımının en skorer ikinci ismi olarak dikkat çekti. Öte yandan Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş gibi eski Arkassporlu voleybolcular Fenerbahçe forması altında zafere ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:06 - Kaynak: DHA
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