Arkasspor'un final kabusu

VOLEYBOLDA Bursa'da oynanan 2020 Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Arkasspor, aynı turnuvada finalde 5'inci kez sahadan boynu bükük ayrılan takım oldu. Lig ve kupayı zirvede bitiren iki takım arasında oynanan Şampiyonlar Kupası'nda daha önce 4 kez finale çıkan İzmir temsilcisi kupayı 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorla, 2011'de Fenerbahçe'ye 3-0, 2013 ve 2015'te ise Halkbank'a 3-0'lık skorlarla kaptırdı.

Tarihinde 4 kez Efeler Ligi, 2 kez Kupa Voley, 1 kez de CEV Challenge Cup olmak üzere 7 şampiyonluk kupası kazanan Arkasspor, Şampiyonlar Kupası'nı ilk kez müzesine götürme fırsatını bir kez daha tepti. Arkasspor'un tesellisi ise mavi-beyazlı takımdan Yiğit Gülmezoğlu'na verilen Paidar Demir Özel Ödülü oldu. 2019-2020 voleybol sezonundaki performansıyla en çok gelişme gösteren Türk oyuncuya verilen ödülü, smaçör Yiğit'e Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken verdi.