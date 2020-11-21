Arkasspor'un Galatasaray sınavı
21.11.2020 10:52
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, ikinci yarının ilk sınavında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, ikinci yarının ilk sınavında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk haftasında rakibine evinde 3-1 mağlup olan Arkasspor, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Ligde son 7 maçını kazanan mavi-beyazlılar, 13 karşılaşmada 11 galibiyet alıp 32 puan toplarken, 14 müsabakanın 10'unu kazanan Galatasaray'ın 31 puanı bulunuyor.
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