Arkasspor'un Gözü Finalde

EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Tokat Belediye Plevne'yi evindeki rövanşta 3-0 yenerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor, şimdiki hedefini final olarak belirledi.





EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Tokat Belediye Plevne'yi evindeki rövanşta 3-0 yenerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor, şimdiki hedefini final olarak belirledi. Normal sezonda evinde 3-0 mağlup ettiği Galatasaray'a deplasmanda 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi yarı finalde bir kez daha yollarının kesiştiği rakibini elemenin planlarını yapıyor.



Normal sezonu Arkasspor 2. sırada, Galatasaray ise 3. basamakta tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla eledi. İki galibiyet alacak takımın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde ilk müsabaka İstanbul'da rövanş ve gerekmesi halinde 3. maç İzmir'de oynanacak. Arkasspor son 2 sezonda finalde şampiyonluğu Halkbank'a kaptırmıştı. - İzmir

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