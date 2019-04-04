Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Gözü Finalde

Arkasspor'un Gözü Finalde

7 dakika önce

EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Tokat Belediye Plevne'yi evindeki rövanşta 3-0 yenerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor, şimdiki hedefini final olarak belirledi.

Arkasspor'un Gözü Finalde, System.String[]


EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Tokat Belediye Plevne'yi evindeki rövanşta 3-0 yenerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor, şimdiki hedefini final olarak belirledi. Normal sezonda evinde 3-0 mağlup ettiği Galatasaray'a deplasmanda 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi yarı finalde bir kez daha yollarının kesiştiği rakibini elemenin planlarını yapıyor.

Normal sezonu Arkasspor 2. sırada, Galatasaray ise 3. basamakta tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla eledi. İki galibiyet alacak takımın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde ilk müsabaka İstanbul'da rövanş ve gerekmesi halinde 3. maç İzmir'de oynanacak. Arkasspor son 2 sezonda finalde şampiyonluğu Halkbank'a kaptırmıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:44 Kaynak: DHA

Tokat, Galatasaray, Spor
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