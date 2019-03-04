Arkasspor'un Gözü Play-Off'ta
1 saat önce
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Maliye Piyango'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Arkasspor, Play-Off'taki rakibini bekliyor.
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Maliye Piyango
'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Arkasspor, Play-Off'taki rakibini bekliyor. Ligde ikinci yarıda oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan İzmir
temsilcisi, normal sezonun son haftasında Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u ağırlayıp gözünü Play-Off'a çevirecek. Arkasspor, Play-Off etabında Tokat Belediyesi
Plevnespor veya Fenerbahçe
'yle rakip olacak. Mavi-beyazlı ekip, finallere saha avantajıyla başlayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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