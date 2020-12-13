Arkasspor'un konuğu Arhavi
13.12.2020 12:00
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Afyon Belediye Yüntaş ve Solhanspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Arkasspor, yarın evinde son sıradaki Arhavi Voleybol ile karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Afyon Belediye Yüntaş ve Solhanspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Arkasspor, yarın evinde son sıradaki Arhavi Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, galibiyeti bulunmayan Artvin temsilcisini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Her zamanki disiplinimizle mücadele ederek salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Ekibimize güveniyoruz" dedi.
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