Arkasspor'un konuğu Sorgun Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi mücadelesinde Altekma'yı 3-2 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan Arkasspor, yarın 7'nci hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sorgun Belediyespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyleyen basın sözcüsü Uğur Özden, "Üst üste elde ettiğimiz galibiyetlerle yükselen bir başarı grafiği çiziyoruz. Hedefimiz Sorgun Belediyespor'u da mağlup ederek yolumuza devam etmek" dedi.