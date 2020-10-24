Arkasspor'un konuğu Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçında Arhavi Voleybol, Tokat Belediye Plevne ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 3'te 3 yapan Arkasspor yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Müsabakada heyecanın üst düzeyde olacağını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz" dedi.