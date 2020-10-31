Arkasspor'un maçı ertelendi
31.10.2020 15:38
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İzmir'de oynanması gereken Arkasspor-Halkbank maçı Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve çevresinde yıkıma neden olan 6.6'lık deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İzmir'de oynanması gereken Arkasspor- Halkbank maçı Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve çevresinde yıkıma neden olan 6.6'lık deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İzmir'in ligdeki diğer ekibi Altekma ise yarın saat 13.00'te Arhavi deplasmanına çıkacak. Altekma kafilesinin dün meydana gelen deprem nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığında Karadeniz deplasmanı için bineceği uçağı kaçırıp yeniden bilet almak zorunda kaldığı belirtildi.
Son Dakika Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı