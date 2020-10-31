Arkasspor'un maçı ertelendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İzmir'de oynanması gereken Arkasspor- Halkbank maçı Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve çevresinde yıkıma neden olan 6.6'lık deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir'in ligdeki diğer ekibi Altekma ise yarın saat 13.00'te Arhavi deplasmanına çıkacak. Altekma kafilesinin dün meydana gelen deprem nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığında Karadeniz deplasmanı için bineceği uçağı kaçırıp yeniden bilet almak zorunda kaldığı belirtildi.