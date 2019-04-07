Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Programı Netleşti

Arkasspor'un Programı Netleşti

1 saat önce

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne'yi eleyerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor'un maç programı netleşti.

Arkasspor'un Programı Netleşti, System.String[]


VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne'yi eleyerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor'un maç programı netleşti.

İzmir temsilcisi yarı final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü İstanbul'da rakibiyle ilk sınavına çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü randevu 17 Nisan'da yine İzmir'de gerçekleşecek. Arkasspor, Galatasaray'ı elemesi halinde Halkbank- Fenerbahçe eşleşmesinden gelecek ekiple finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:19 Kaynak: DHA

Spor
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