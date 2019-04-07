Arkasspor'un Programı Netleşti
1 saat önce
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne'yi eleyerek yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Arkasspor'un maç programı netleşti.
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Tokat
Belediye Plevne'yi eleyerek yarı finalde Galatasaray
'la eşleşen Arkasspor'un maç programı netleşti. İzmir
temsilcisi yarı final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü İstanbul
'da rakibiyle ilk sınavına çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü randevu 17 Nisan'da yine İzmir'de gerçekleşecek. Arkasspor, Galatasaray'ı elemesi halinde Halkbank- Fenerbahçe
eşleşmesinden gelecek ekiple finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:19 Kaynak: DHA
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