Arkasspor'un rakibi Afyon Belediye
Axa Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, 2'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek.
Axa Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, 2'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sezon öncesi TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Afyon ekibini 3-1 mağlup eden Arkasspor, Kupa Voley grup etabında karşılaştığı rakibi karşısında aynı skorla üstünlük kurmuştu. Arkasspor, Afyonkahisar'da ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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